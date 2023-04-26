Депутатов липецкого облсовета обязали согласовывать презентации и видео для показа на заседаниях

Депутаты липецкого облсовета внесли изменения в регламент, приведя его к федеральному законодательству, и урегулировали «отдельные вопросы деятельности» регионального парламента. Об этом сообщили в облсовете.

В числе прочего было введено «согласование использования на заседании комитета, комиссии и сессии фотографий, презентаций и видеоматериалов соответственно с председателем комитета, комиссии и председателем областного совета депутатов», рассказали в облсовете. Заявителю могут отказать, если показ «может привести к нарушению этических норм или к иным нарушениям действующего законодательства».

Какими скандалами, связанными с регламентом, отметился облсовет в конце прошлого года — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин