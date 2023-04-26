На Кубани на детскую оздоровительную кампанию выделят более 2 млрд рублей

В 2023 году на детскую оздоровительную кампанию в Краснодарском крае направят 2 млрд 800 тыс. руб. Особое внимание планируют уделить отдыху детей-инвалидов, детей из многодетных семей, из семей участников СВО и попавших в трудную жизненную ситуацию, сообщает пресс-служба администрации региона.

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«Планируем, что в крае отдохнут и оздоровятся 300 тыс. детей, 100 тыс. из которых приедут из других субъектов страны. Наша задача — организовать качественный и безопасный отдых»,— отметила вице-губернатор Анна Минькова.

Всего на Кубани в летний сезон будет работать 985 пришкольных лагерей, которые будут посещать 97 тыс. детей, и 407 лагерей труда и отдыха, в которые пойдут 9,5 тыс. подростков. Кроме того, будут действовать 36 палаточных лагерей и 87 здравниц. Планируется, что из общего количества в организациях различных типов отдохнут 110 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша отметил, что дети военнослужащих, в том числе погибших, имеют преимущественное право на получение бесплатных путевок.

Татьяна Ручкина

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