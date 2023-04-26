Количество поддельных денег в банковской системе сократилось год к году более чем в два раза

В первом квартале 2023 года в российской банковской системе было обнаружено 3 018 поддельных денежных знаков Банка России, сообщает ЦБ. Это на 63% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года (8 131). Самые подделываемые номиналы — 5 000 и 1 000 руб. По территориальному распределению больше всего фальшивок выявлено в Центральном федеральном округе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Количество выявленных поддельных банкнот иностранных государств также сократилось — до 360 по сравнению с 640 в первом квартале 2022 года. При этом вопреки обыкновению поддельных евро нашли больше, чем долларов (187 против 170). Также был обнаружен поддельный китайский юань (1), украинская гривна (1) и шведская крона (1).