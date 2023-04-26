Казань получила новую партию вакцину от кори

Сегодня, 26 апреля, в казанские медучреждения получили новую партию вакцину от кори. Об этом сообщается на сайте мэрии. Объем поступившей партии не уточняется.

В пресс-службе мэрии отметили, что прививки делать рекомендуют лицам, не болевшим корью, невакцинированным от данной болезни или делавшим прививки однократно. Кроме того, это касается тех, кто не имеет сведений о вакцинации.

Привиться рекомендуют жителям в возрасте до 35 лет включительно, и в возрастной группе от 36 до 55 лет в том случае, если они относятся к группе риска.

"Ъ-Казань"