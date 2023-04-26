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Присяжные оправдали полицейского, обвиненного в гибели подполковника ФСБ

В Советском райсуде коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт бывшему оперуполномоченному райотдела полиции, 24-летнему Валерию Кулакову. Он обвинялся в причинении смертельных увечий подполковнику ФСБ в отставке Роману Быкову, работавшему начальником службы безопасности нижегородского метрополитена.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Конфликт случился в апреле 2022 года с таксистом, который поздним вечером приехал в бар за нетрезвым Романом Быковым. Таксист привез пассажира к отделу полиции Советского района, чтобы сдать его полицейским.

В райотделе, отметив с коллегами День следствия, решил заночевать до своей смены молодой лейтенант Валерий Кулаков. В компании следователя и сотрудника оперативной таможни он курил на улице рядом с РОВД.

Доставленный таксистом Роман Быков, по словам свидетелей, сперва построил подъехавший экипаж ППС, показывая им свое удостоверение и требуя представиться. Патрульные предпочли ретироваться, а курившие сотрудники подошли к такси, чтобы разобраться в происходящем. С ними у бывшего чекиста возникла ссора.

По словам свидетелей, Роман Быков сначала уронил таможенника, а потом ударил Валерия Кулакова. Полицейский приемом повалил его на землю и несколько раз ударил, когда тот порывался встать и продолжить. Драка попала на камеры видеонаблюдения. После ее окончания Роман Быков заходил в дежурную часть РОВД, потом куда-то ушел, в ночи его разыскала на улице и увезла домой жена. На следующий день мужчине стало плохо, он скончался от внутреннего кровотечения из-за разрывов селезенки.

Валерия Кулакова сразу уволили из полиции и затем арестовали, предъявив ему обвинения в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть. Однако присяжные решили, что бывший сотрудник МВД не виновен по обеим статьям. По словам защиты, присяжные оценили и выводы экспертизы, не установившей причинно-следственную связь между действиями полицейского, пресекавшего правонарушение, и травмами погибшего. После оправдания отсидевший год в СИЗО бывший полицейский был освобожден.

Прошлогодний инцидент у райотдела повлек служебную проверку со стороны МВД России. Были уволены несколько сотрудников полиции, в отношении двух дежурных возбудили уголовные дела по фактам халатности.

Иван Сергеев

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