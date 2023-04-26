ФСБ: задержан подозреваемый в подготовке теракта в военном госпитале Симферополя

В ФСБ России сообщили о задержании мужчины, который готовил теракт в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны в Симферополе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ (ЦОС ФСБ).

Источник: ФСБ России

По данным спецслужбы, при обыске у задержанного гражданина России обнаружили самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей. Помимо этого правоохранители нашли самодельное устройство зажигательного действия.

Следственным подразделением спецслужбы возбуждены уголовные дела.

Олег Исаев

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