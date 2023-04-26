Выдача потребительских кредитов в Удмуртии сократилась на 4,6% за январь-март 2023 года

В первом квартале 2023 года в Удмуртии выдали 32,9 тыс. кредитов на покупку потребительских товаров. Это на 4,6% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба НБКИ. Республика оказалась на 28 строчке среди 30 регионов-лидеров по количества выданных потребкредитов.

В целом по России за январь-март количество выданных потребительских кредитов составило 2,9 млн, фактически вернувшись на уровень начала 2022 года. Так, их число снизилось на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В марте 2023 года был отмечено серьезное оживление на рынке потребительского кредитования. Прежде всего, за счет возросшей активности со стороны граждан. Вместе с тем, и банки, не отказываясь, в целом, от консервативной кредитной политики, также постепенно ослабляют свои требования к заемщикам»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.