Геленджикский хлебозавод добился через суд продления аренды земельного участка на 49 лет

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций о признании незаконным отказа департамента имущественных отношений Краснодарского края в предоставлении земельного участка в аренду Геленджикскому хлебозаводу. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

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Суды отметили, что с момента приватизации объектов недвижимости (1992–1994 годы) и до настоящего момента деятельность общества на спорном земельном участке не прекращалась, право собственности другим лицам на объекты недвижимости не передавалось.

«Доводы департамента о том, что на спорном земельном участке расположен объект, который имеет жилое назначение, правомерно отклонены судом апелляционной инстанции, поскольку номер кадастрового квартала земельного участка, на котором расположен объект, не совпадает с номером кадастрового квартала земельного участка, на котором расположены объекты общества»,— говорится в решении суда.

В августе 2022 года ООО «Геленджикский хлебозавод» обратилось в АС Краснодарского края с иском к департаменту имущественных отношений региона. В заявлении общество требовало признать незаконным решение департамента об отказе в заключении без торгов земельного участка площадью 16,1 тыс. кв. м (1,6 га) сроком на 49 лет. Спорный участок расположен по улице Луначарского, 6.

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания ООО «Геленджикский хлебозавод» зарегистрирована в январе 2011 года. Организация занимается деятельностью в области аренды и управления собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Учредители компании — Алексей Бутузов и Валерий Карауланов. Выручка общества в 2021 году составила 30,2 млн руб., прибыль — 5 млн руб.

Земля была закреплена за хлебозаводом в ноябре 1992 года на праве бессрочного пользования в соответствии с решением Геленджикского городского совета народных депутатов. Однако в марте 2022 года департамент отказал обществу в предоставлении аренды из-за наличия на участке объектов недвижимости, в отношении которых хлебозавод не предоставил правоустанавливающих документов. Так, департамент указал, что на территории хлебозавода расположены магазин, навесы, пропускной пункт, склады, в отношении которых отсутствует информация о наличии прав, оформленных в установленном порядке.

Однако суд отклонил доводы ответчика, установив, что объекты недвижимости на участке (производственный цех, склады солевой, здание административного корпуса) принадлежат обществу с 2008 года.

«Доказательств, что спорный земельный участок используется в иных целях, нежели для эксплуатации единого производственного комплекса, суду не представлено»,— говорится в решении суда.

Тат Гаспарян

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