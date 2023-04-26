Александр Беглов заявил о росте средней зарплаты в Петербурге до 84 тыс. рублей

Средняя номинальная зарплата в Санкт-Петербурге в 2022 году достигла 84 480 рублей, годовой рост составил 11,2%, заявил губернатор Александр Беглов во время отчета о работе Смольного перед Законодательным собранием города.

Заработная плата за указанный период выросла в том числе у 173 тыс. бюджетников из сфер образования, науки и здравоохранения. Минимальный уровень оплаты труда в городе достиг 23,5 тыс. рублей, что на 45% выше общефедерального уровня, отметил глава города.

Господин Беглов также обратил внимание на рекордно низкий уровень безработицы в Петербурге. На сегодняшний день он составляет 1,7%.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте