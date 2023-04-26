Сергей Глазьев на лекции в Екатеринбурге раскритиковал Банк России

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев считает, что Центральный банк РФ препятствует укреплению экономики государства и повышает ущерб от наложенных санкций. Об этом он заявил в рамках ТОП-клуба, организованного Уральской торгово-промышленной палатой (УТПП) и Уральским государственным экономическим университетом (УрГЭУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Глазьев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Глазьев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Глазьев предъявил претензии к денежно-кредитной политике ЦБ. В 2014 году Банк России перешел к плавающему курсу рубля, что, по словам министра, привело к замедлению развития экономики страны. «Мы оцениваем, что из 50 трлн руб. недополученной продукции в нашей стране за последние девять лет, примерно вес санкций — 20%, фактор работы Центрального банка — до 60%»,— заявил он.

Министр негативно оценил работу ЦБ в период специальной военной операции (СВО), обвинив Банк России в работе на спекулянтов. «Когда Центральный банк втихаря опять отменил обязательную продажу валютной выручки и открыл каналы для вывоза капитала, у нас арестовали с частным капиталом более $500 млрд. Центральный банк позволил вывезти из России еще $240 млрд, из них $100 млрд — платежи по обязательствам перед иностранными кредиторами и инвесторами. То есть они у нас отбирают, а мы им еще платим за это»,— пояснил господин Глазьев.

По его словам, в результате передела мира экономические и политические центры перемещаются в страны Юго-Восточной Азии. «Более половины прироста мирового ВВП приходиться на Китай и Индию. Устойчиво в три-четыре раза превышают все 30 лет темпы роста стран уходящего ядра: США и Европейский союз. К 2030 году Юго-Восточная Азия будет производить уже фактически в 2,5 раза больше продукции и в 1,5 раза больше экспортировать»,— подсчитал он. Министр отметил, что СВО ускорила переход России на рынок Юго-Восточной Азии, в результате чего доля недружественных стран в российской торговле уменьшилась на 13%.

Напомним, ЕЭК является органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который включает в себя Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Россию. ЕАЭС обеспечивает свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы между странами. Сергей Глазьев был назначен в 2019 году на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК. Ранее он занимал должности помощника президента РФ, избирался депутатом Госдумы I, III и IV созывов.

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Василий Алексеев