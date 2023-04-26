Обстрелян поселок Красное Шебекинского округа Белгородской области; повреждены два домовладения

Под обстрел украинских силовиков попал поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. В результате обстрела есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы»,— рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

Оперативные службы находятся на месте.

МЧС сообщило об обстреле Красного в 12:42. Окраины села находятся в 500 метрах от границы с Харьковской областью Украины.

Какие населенные пункты Белгородской области попадают под украинские обстрелы — в спецпроекте «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин