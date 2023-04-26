Обстрелян поселок Красное Шебекинского округа Белгородской области; повреждены два домовладения

Под обстрел украинских силовиков попал поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Пострадавших нет. В результате обстрела есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы»,— рассказал глава региона в своем Telegram-канале.
Оперативные службы находятся на месте.
МЧС сообщило об обстреле Красного в 12:42. Окраины села находятся в 500 метрах от границы с Харьковской областью Украины.
Какие населенные пункты Белгородской области попадают под украинские обстрелы — в спецпроекте «Ъ-Черноземье».