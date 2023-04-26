В Адыгее задержали мужчину за нападение на 13-летнюю девочку

В Майкопе задержан ранее судимый 36-летний мужчина за нападение на подростка. Против обвиняемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

По данным следствия, 15 апреля 2023 года 13-летняя девочка возвращалась домой в частном секторе. Увидев девочку, мужчина догнал ее, обхватил голову и зажал рукой рот. После этого он поднес к горлу школьницы похожий на оружие предмет и потребовал отдать деньги. Не найдя денежные средства у подростка, мужчина сбежал.

Обвиняемый ранее был судим за преступление против половой неприкосновенности, на свободу он вышел в декабре 2022 года.

Олег Исаев

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