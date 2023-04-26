В Воронеже ищут подрядчика для строительства радиотерапевтического корпуса онкодиспансера за 1,3 млрд рублей

Объявлен аукцион на разработку рабочей документации и строительство радиотерапевтического корпуса на территории Воронежского областного клинического онкологического диспансера. Об этом DeFacto сообщило со ссылкой на правительство региона.

Начальная цена контракта составляет 1,3 млрд руб.

Подрядчик должен будет разработать документацию, включая дизайн-проект, подготовить территорию к строительству и возвести семиэтажное здание с блоком дистанционной лучевой терапии и переходом в существующий стационарный корпус. Срок выполнения работ — до 1 декабря 2024 года.

Заявки принимаются до 12 мая. Подрядчика планируют определить 17 мая.

Какую роль воронежский губернатор отводил радиотерапевтическому корпусу — в публикации «Ъ-Черноземье».