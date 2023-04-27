Продажа объектов ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже, принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский район, с. Покровское, ул. Октябрьская, дом № 84: жилойдом, общей площадью 78,7 кв. м; земельный участок площадью 1 322 кв.м(далее – Объекты), кадастровый номер земельного участка61:26:0050101:589.



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Начальная цена продажи Объектовна Аукционе составляет 1 092 000 рублей (НДС не облагается), в том числе стоимость земельного участка 332 000 рублей. Величина повышения начальной цены продажи Объектов на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 54 600 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (далее - РТС-тендер), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте РТС-тендер (https://www.rts-tender.ru), на официальном сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru).

Дополнительную информацию о продаже объектов, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: 8(863) 259-00-10.

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Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"