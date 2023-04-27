Интерес к биомедицинской инженерии развивать и поддерживать надо еще в школе, уверены преподаватели технических университетов, ведущих подготовку инженеров для медицинской промышленности и здравоохранения. Работа по профориентации молодежи, имеющей склонность к точным наукам, конструированию и проектированию, именно в направлении разработки, производства и сервиса медоборудования должна быть не эпизодической или разовой, а постоянной, системной, чтобы дети ясно понимали, куда и зачем они идут, и делали осознанный выбор будущей профессии мединженера.

«Из года в год мы сталкиваемся с тем, что к нам приходят студенты, которых увлекло красивое название — биомедицинская инженерия, но потом происходит открытие, что это не совсем то, чем они хотели бы заниматься. Чтобы такого не было, нужна серьезная профориентация школьников, причем желательно, чтобы ее вели не только вузы, но и будущие работодатели — российские компании—разработчики и производители медтехники и медизделий»,— говорит доцент кафедры «Биотехнические системы и технологии» Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина), кандидат технических наук Анна Горяева. Эта кафедра готовит инженерные кадры для медицинской отрасли, и конкурс на нее всегда очень высокий. Ежегодно на бюджетные места набирают около 60 студентов, но далеко не все в итоге идут в медицину.

ЛЭТИ давно и тесно сотрудничает с образовательными учреждениями города, в частности со знаменитой санкт-петербургской инженерно-технологичной школой №777 (уникальной не только для северо-запада страны, но и для России), где университетские преподаватели ведут кружки допобразования для школьников и целенаправленно готовят их к профессии инженера. Одно из важных направлений, активно развивающихся в последние годы,— биомедицинская инженерия: детей с пятого класса знакомят со спецификой работы в медицине.

В числе других интересных проектов ЛЭТИ по профориентации школьников — ознакомительные практики для старшеклассников на кафедрах, факультетах и в лабораториях университета, которые организуются три раза в год на каникулах, и ежегодная конференция «Наука настоящего и будущего», в которой могут принять участие все школьники, занимающиеся научно-исследовательской работой.

«Инженеры нужны везде, их в принципе не хватает сегодня, а в медицине особенно. И за ними сейчас идет настоящая охота. Подготовить грамотного, широко мыслящего, мотивированного медицинского инженера — задача очень сложная, для которой пяти лет учебы в университете может оказаться мало, поэтому воспитывать молодые кадры надо уже со школьной скамьи»,— уверена Анна Горяева.

Грамотная профориентация по направлению мединженерии может стать эффективным инструментом для мотивации молодежи идти в отрасль, уверены эксперты рынка медтехники и медизделий, и позволит начать сокращение дефицита инженерных кадров в ближайшие пять-десять лет.