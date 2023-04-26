Николай Валуев встретился с юными спортсменами Темрюкского района

В минувшую субботу, 22 апреля, в доме культуры станицы Вышестеблиевская прошла открытая встреча с легендарным российским боксёром Николаем Валуевым. Спортсмен и политик посетил Темрюкский район по приглашению компании «ОТЭКО» — оператора морских терминалов в порту Тамань.

На встречу пришли более 100 ребят всех возрастов, которые тренируются в спортивных клубах Темрюка, Тамани, Вышестеблиевской, Старотитаровской и других станиц района. В зале также собрались их тренеры и родители. Первый российский чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA, а ныне — первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры рассказал о своем жизненном пути и спортивной карьере.

Знаменитый спортсмен поделился секретами профессионального мастерства. По его словам, секрет успеха — трудолюбие и настойчивость в достижении цели. «Очень важно обозначить себе цель. Пусть даже небольшую, на ближайшее будущее. Представить её в своей голове конкретно и чётко, «заболеть» ею, разбить на маленькие кусочки, на этапы и выделять львиную долю времени, чтобы двигаться в выбранном направлении. Вы очень молодые ребята, я был гораздо старше вас, когда пришёл в бокс. Он появился в моей жизни, когда мне было уже 20 лет, до этого я занимался баскетболом и легкой атлетикой. У вас есть шанс гораздо быстрее добиться успехов»,— рассказал Николай Валуев на встрече.

Завершилась встреча автограф-сессией: каждый юный спортсмен получил подпись на открытке с фотографией, некоторые принесли для памятного автографа свои боксерские перчатки.

Ранее в этот же день Николай Валуев стал специальным гостем Всероссийской экологической акции по уборке берегов «Вода России», прошедшей в посёлке Веселовка. В ходе этого экосубботника волонтёры очистили берега Солёного озера и Чёрного моря от штормового мусора. Партнером акции второй год выступает компания «ОТЭКО».

Справка ОТЭКО — оператор двух морских терминалов в порту Тамань, навалочного и наливного, крупнейший частный инвестор в портово-промышленную инфраструктуру Юга России. Компания является полноценным участником общественной жизни Таманского полуострова, крупнейшим работодателем и социальным инвестором. На предприятиях ОТЭКО работает около 10 тыс. сотрудников, из них более 90% — жители Кубани. Налоговые отчисления компании формируют более 60% ежегодного бюджета Таманского сельского поселения, 15% бюджета Темрюкского района. ОТЭКО реализует целенаправленную программу по развитию социально-экономического потенциала Таманского полуострова. В рамках поддержки образования и молодёжи действует программа поощрительных выплат для учителей, учеников и выпускников средних школ. Специалисты компании организуют для таманских школьников открытые уроки, экскурсии, выставки и мастер-классы, организуют и помогают проводить спортивные соревнования. Компания ремонтирует детские площадки и школы, поддерживает здравоохранение, образование, культуру, спорт, оказывает адресную помощь жителям. В 2022 году компания запустила проект народного голосования «Твой голос, Тамань!», в рамках которого ежегодно собираются инициативы жителей по благоустройству. Самые популярные идеи реализуются на средства компании.

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