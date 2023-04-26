Количество выданных в Челябинской области потребкредитов выросло на 2,3%

В Челябинской области в январе-марте было выдано 79 594 потребительских кредита. Это на 2,3% больше, чем в первом квартале 2022 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй. По числу выданных за три месяца потребительских кредитов регион занимает девятое место в стране.

Согласно данным НБКИ по 30 регионам с наибольшим количеством предоставленных займов этого вида, положительная динамика по сравнению с январем-мартом прошлого года наблюдается в 17 из них. Самый заметный рост в процентах – в Ханты-Мансийском автономном округе и Тюменской области (+7,7%), наиболее существенное падение – в Башкортостане (-15,4%). В целом по стране зафиксировано снижение показателя на 0,6%.