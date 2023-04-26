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Начальник управления делами администрации губернатора Белгородской области покинул должность

Андрей Изварин покинул пост первого заместителя руководителя администрации губернатора Белгородской области — начальника управления делами. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Служебный контракт расторгнут по соглашению сторон»,— отметили в облправительстве. Других подробностей там не раскрыли.

Андрей Изварин работал начальником управления делами с февраля 2021 года. Ранее он занимал должность первого замначальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, а до этого — замначальника регионального департамента финансов и первого вице-мэра Белгорода по экономике.

Владимир Зоркий

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