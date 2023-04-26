Теперь и в Якутии. «Камкабель» продолжает расширять географию фирменных магазинов

21 апреля в Якутске торжественно открылся магазин по продаже кабельно-проводниковой и электротехнической продукции «Камкабель», он разместился в здании по ул. Курнатовского, 68.

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Якутск – столица Республики Саха и самый крупный город, расположенный в зоне вечной мерзлоты. Но даже суровые условия не помешали открыть здесь фирменный магазин «Камкабель». Спрос на кабель и провода на Дальнем Востоке высокий: франчайзи в Якутске уже успели выиграть два крупных тендера на поставку продукции «Камского кабеля».

«Прежде розничным бизнесом мы не занимались, а о кабеле и проводах знали лишь на бытовом уровне. Но, погрузившись в вопрос, выяснили, что «Камский кабель» – один из основных отечественных производителей кабеля и проводов, а его продукция востребована в электроэнергетике, нефтяной, угледобывающей, металлургической отраслях, в промышленном и жилом строительстве. Поэтому сомнений в высоком качестве и надежности продукции не было. К тому же у производителя тщательно проработана и отлажена система работы по франшизе. Мы следовали этому плану, общались с дизайнерами компании, которые разрабатывали проект внешнего и внутреннего магазина, консультировались с менеджерами, чтобы настроить собственные бизнес-процессы. В общем, сложностей с запуском магазина у нас не было», – поделился Вячеслав, управляющий магазином «Камкабель» в Якутске.

Сегодня одно из приоритетных направлений развития розничной сети «Камкабель» – Дальний Восток. Компания активно ищет партнеров по франшизе в Хабаровске и Благовещенске.

Все франчайзи «Камского кабеля» имеют возможность посетить производственную площадку предприятия, лично увидеть процесс производства кабеля и проводов, пройти стажировку в пермском магазине, чтобы узнать основы выстраивания и ведения розничного бизнеса, а также научиться формировать ассортимент, выкладывать товар, работать в корпоративной ИТ-программе.

Розничная сеть «Камкабель» постоянно расширяется. В ближайшее время к запуску готовятся фирменные магазины в Шымкенте и Астане (Казахстан), Невьянске и Арамиле (Свердловская область), Краснодаре и Тюмени.

ООО «Камский кабель»