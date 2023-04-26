Врио главы Омской области заявил о строительстве 15-километровой набережной

Власти Омской области прорабатывают проект строительства в региональном центре 15-километровой набережной от Речного порта до Северного причала. В проекте готовы участвовать частные инвесторы, заявил в своем Telegram-канале врио главы региона Виталий Хоценко.

«Обсудили варианты благоустройства набережной, одна из идей – разбить ее на участки и включить в эту работу бизнес. Есть у нас несколько активных заявителей, которые готовы вкладывать в благоустройство частные деньги», - сказал он.

По словам господина Хоценко, проект может быть реализован в течение пяти следующих лет.

В 2020 году экс-губернатор Омской области Александр Бурков уже озвучивал идею строительства набережной длиной 15 км. Сообщалось, что проектная документация будет разработана к 2023 году. В августе прошлого года «Ъ-Сибирь» писал, что вложения из регионального и федерального бюджетов в создание набережной в Омске оцениваются в 16,6 млрд руб. Тогда же областные власти сообщали, что помимо бюджетных средств предполагаются и внебюджетные инвестиции в объеме 29,5 млрд руб.

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Лолита Белова