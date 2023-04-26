Из-за аварии на сетях в Кисловодске без воды останутся более 15 тыс. человек

Аварийное отключение воды в городе-курорте Кисловодске связано с аварией на идущем от Эшкаконского водохранилища трубопроводе. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Владимир Владимиров.

Он уточнил, что утечка произошла на территории Карачаево-Черкесской Республики в районе реки Эшкакон и на месте уже работают аварийные бригады.

Руководитель администрации Кисловодска Владимир Моисеев в своем Telegram-канале пояснил, что без воды остаются 15 тыс. человек .

Под отключение попадают более 100 улиц, санатории, соцобъекты, в том числе городская больница. Утечку на водной магистрали обнаружили в ночь с 25 на 26 апреля. По информации господина Моисеева, на месте аварии работают специалисты и техника. Работы планируется окончить к концу 26 апреля, а систему полностью заполнить к утру следующего дня.

В августе 2021 года в городе уже отключали подачу холодной воды «по техническим причинам» — из-за обильных дождей и схода селей в Эшкаконском водохранилище сильно помутнела вода. Тогда без воды оставались более 137 тыс. человек. Городской водопровод в тот момент в экстренном порядке переподключили к резервному кубанскому водоводу.

Александра Ларинцева, Пятигорск