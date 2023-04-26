Полицейский, угрожавший убийством ребенку, стал фигурантом уголовного дела

Следователи управления СУ СКР Новосибирской области за угрозу убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) возбудили в отношении 22-летнего полицейского уголовное дело. Предположительно, подозреваемый пригрозил расправиться или причинить тяжкий вред здоровью 16-летней прохожей. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Инцидент произошел 26 марта, однако о нем стало известно только сейчас. По данным следствия, в вечернее время на одной из улиц Центрального района между находящимся в состоянии алкогольного опьянения мужчиной и 16-летней девушкой произошла ссора по незначительному поводу, в ходе которой подозреваемый сдавил шею подростка руками и пригрозил убить.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что фигурант дела - младший сержант, проходивший первоначальную подготовку сотрудников, впервые принятых на службу в ОВД. По данному факту ведомством проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова