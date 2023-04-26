В ЮУрГУ начали разрабатывать растительные продукты с пробиотиками

Ученые Высшей медико-биологической школы Южно-Уральского государственного университета начали разрабатывать получение пробиотических продуктов на растительной основе. Как сообщают в пресс-службе вуза, это позволит людям, которые не употребляют молочные продукты, получать необходимые для здоровья микронутриенты.

Именно в молочных продуктах содержится больше всего пробиотиков. Между тем некоторые исключают их из своего рациона – из-за заболеваний или по другим причинам. В ЮУрГУ отмечают, что производство пробиотических продуктов на безмолочной основе может стать решением этой проблемы.

Исследование проводится в рамках гранта Российского научного фонда, финансирование со стороны РНФ составило 1,5 млн руб. в год. Сейчас ученые оценивают химический состав растительных напитков, модернизируют технологию производства, выбор штаммов пробиотиков, способных адаптироваться к немолочной среде.