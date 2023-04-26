Полиция проводит проверку по факту демонтажа памятника репрессированным иностранцам

Полиция начала проверку по факту сноса мемориала в память о литовцах и поляках, сосланных сюда на лесозаготовки в период советских политических репрессий. Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на краевой главк МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из архива члена Общественной палаты Пермского края Надежды Агишевой Фото: Из архива члена Общественной палаты Пермского края Надежды Агишевой

Об уничтожении памятника репрессированным иностранцам стало известно 21 апреля, когда жители соседнего села Велва-База пришли прибраться на кладбище. Как пишет издание Parmanews.ru, судя по характеру повреждений, мемориал был снесен еще раньше.

«Причем техника, с помощью которой это было сделано, не проходила через деревню, где они живут (местные жители.— «Ъ»). Она прошла как-то в обход,— заявила СМИ член Совета по правам человека при президенте, экс-омбудсмен Пермского края Татьяна Марголина.— Мне очень стыдно за такие действия в Пермском крае. Стыдно перед памятью людей. Произошедшее не укладывается в Концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Это вопреки ей».

Памятник был установлен семь лет назад на кладбище заброшенного спецпоселения Галяшор и не имел официального статуса, однако за ним ухаживали жители соседнего села, потомки репрессированных и правозащитники.