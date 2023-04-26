Школе в Башкирии присвоено имя погибшего в ходе СВО старшины

Средней школе №2 в селе Раевский Альшеевского района присвоено имя Героя России Алмаза Сафина, погибшего в ходе специальной военной операции на территории Украины. Соответствующее постановление правительства Башкирии опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Мероприятия, связанные с присвоением школе имени, будут профинансированы из бюджета Альшеевского района.

Алмаз Сафин родился в селе Раевский в 1985 году. Окончил девять классов школы №2 в Раевском и СПТУ №111 в том же селе, затем электромеханический техникум Бердска. С 2014 года служил по контракту в Новосибирском высшем военном командном училище. В 2018 году участвовал в боевых действиях в Сирии. С 30 сентября 2022 года принимал участие в СВО на территории Украины в составе гвардейского десантно-штурмового полка 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии. В ходе одного из боев на Красно-Лиманском направлении старшина Алмаз Сафин, командуя парашютно-десантным взводом, удерживал оборонительные позиции во время наступления противника. Он убил пятерых украинских военных, получив осколочное ранение. Не оставив позиций, продолжил управлять подчиненными. Скончался после боя 14 января 2023 года. Похоронен на братском кладбище в селе Шафраново Альшеевского района. 17 января президент России Владимир Путин посмертно присвоил ему звание героя. У Алмаза Сафина остались жена и трое несовершеннолетних детей.

Майя Иванова

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