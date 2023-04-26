Город олимпийских чемпионов обогнал IT-столицу по количеству интернет-трафика

Жители Шахт прокачали с начала года наибольшееколичество интернета среди городов с численностью не более 300 тысяч человек в Ростовской области. Это на 34% больше, чем таганрожцы, оказавшиеся на втором месте. Замыкают тройку абоненты из Волгодонска. К такому выводу пришли эксперты МегаФона, проанализировав обезличенные данные.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

С начала года шахтинцыскачали более трех тысяч Тб информации, что сопоставимо с онлайн трансляцией Олимпийских игр в формате 4Кв течении 35 лет. В Шахтах были воспитаны девять олимпийских чемпионов. Абоненты здесь тоже ставят рекорды, в среднем один горожанин тратит на 14% больше, чем жители других городов. Такие показатели обусловлены развитием сети оператора. В 2023 году МегаФонмодернизировал объекты связи, в зоне которых находятся социально-значимые учреждения, такие как пожарная часть, где связь необходима для обеспечения безопасности жителей, и школы, где учится активная в Сети аудитория.

Также в пятеркугородов с продвинутыми пользователями в Ростовской области вошли Батайск иНовочеркасск. А если сравнивать динамику трафика с аналогичным периодом прошлого года, в лидеры вышлиабоненты из Константиновскаи Сальска, где прирост составил 28% и 21%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

«Нагрузка на нашу сеть постоянно увеличивается, а значит все больше жителей регионавыбирают самый быстрый интернет. В первом квартале этого года независимые эксперты международной компании Ookla подтвердили наше лидерство во многих городах региона. В Шахтах показатель медианной скорости достигает 43,28 Мбит/с., на 16% выше, чем у ближайшего конкурента. В Волгодонске — 49,44Мбит/с., на 54% превышает данные других операторов. В Батайске — 44,33 Мбит/с., на 55,76% быстрее остальных», — комментирует Алексей Барков, директор МегаФона в Ростовской области.

Всего с начала года оператор провел работы более чем на 30 объектах связи, из них порядка 10 были запущены впервые. МегаФон расширил покрытие в Таганроге, Волгодонске, Батайске, Новошахтинске, Красном Сулине идругих населенных пунктах.

ПАО МегаФон