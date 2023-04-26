Главархитектура Уфы ищет проектировщика квартала в исторической части города

Главное управление архитектуры Уфы 5 мая отберет подрядчика для разработки проекта планировки квартала, ограниченного улицами Гафури, Свердлова, Аксакова и Пушкина. Начальная цена контракта 1,9 млн руб. Средства выделены из городского бюджета.

По условиям торгов, исполнитель должен рассмотреть возможность размещения на территории снегоплавильного пункта, провести анализ инженерных изысканий, предусмотреть сохранение зеленых насаждений, определить объемы сноса строений и строительства новых объектов. Работы должны быть выполнены в течение двух месяцев с момента заключения контракта.

Сейчас на территории квартала расположены многоэтажные жилые дома, общежития Башкирского государственного педагогического университета и Уфимского университета науки и технологий, административные здания.

Карина Мамаева

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