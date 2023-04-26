Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко подал документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал председателя Законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко Фото: Telegram-канал председателя Законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко

Александр Ищенко выдвигается кандидатом в депутаты донского парламента по территориальной группе №1, включающей 9 районов на севере региона: Боковский, Верхнедонской, Кашарский, Миллеровский, Милютинский, Обливский, Советский, Чертковский и Шолоховский.

«Здесь мои корни. В Верхнедонском и Шолоховском районах жили мои предки. Здесь в годы войны мой дед командовал партизанским отрядом, а бабушка, спасая моего 6-летнего отца от фашистов, пешком прошла от станицы Мигулинской до Пролетарска»,— написал парламентарий.

По словам Александра Ищенко, его выбор также обусловлен необходимостью придания нового стимула развития этим донским территориям.

Анастасия Назарова