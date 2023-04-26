Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко подал документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал председателя Законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко
Александр Ищенко выдвигается кандидатом в депутаты донского парламента по территориальной группе №1, включающей 9 районов на севере региона: Боковский, Верхнедонской, Кашарский, Миллеровский, Милютинский, Обливский, Советский, Чертковский и Шолоховский.
«Здесь мои корни. В Верхнедонском и Шолоховском районах жили мои предки. Здесь в годы войны мой дед командовал партизанским отрядом, а бабушка, спасая моего 6-летнего отца от фашистов, пешком прошла от станицы Мигулинской до Пролетарска»,— написал парламентарий.
По словам Александра Ищенко, его выбор также обусловлен необходимостью придания нового стимула развития этим донским территориям.