Генпрокурор Краснов рассказал о собранных, но не израсходованных на капремонт 100 млрд рублей

Около 100 млрд руб., собранных с граждан России на капитальный ремонт домов, остались неизрасходованными в 2022 году. Не был проведен ремонт свыше 16 тыс. жилых зданий. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сохраняются проблемы с капитальными ремонтами жилых домов. В прошлом году они не выполнены в более 16 тыс. жилых зданий, что оставило по сути обманутыми и разочарованными 1,5 млн человек. Выявлено, что в 2022 году совокупный размер неиспользованных денег, собранных с граждан, составил более 100 млрд руб. Очевиден нерациональный подход к формированию региональных программ капитального ремонта и их оторванность от реальных потребностей жителей»,— сообщил генпрокурор (цитата по ТАСС).

По словам Игоря Краснова, за прошедший год в 33 регионах была пресечена противоправная деятельность руководителей региональных операторов и подрядчиков. Были вскрыты случаи хищений средств фондов капитального ремонта. Возбуждено свыше 240 уголовных дел.

«Решением проблемы здесь может стать передача полномочий по открытию лицевых счетов регоператоров федеральному казначейству с целью дополнительного контроля за расходованием денежных средств и управлением временно свободными финансами»,— считает господин Краснов.

Взносы на капитальный ремонт — это ежемесячные платежи, которые начисляются собственникам жилья в многоквартирных домах. Они являются обязательными для всех граждан, за исключением льготных групп населения. Размер взноса на капитальный ремонт устанавливают региональные власти. В Москве единая минимальная ставка за капремонт составляет 24,09 руб. за один квадратный метр. В Санкт-Петербурге взнос варьируется от 12,45 до 12,77 руб. в зависимости от типа жилья.

Милена Костерева