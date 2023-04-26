В Краснодаре за год на развитие социальной сферы направили 15 млрд рублей

На реализацию госпрограмм в области социальной сферы в Краснодаре за 2022 год направили 14,7 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Всего за прошлый год на реализацию государственных программ город получил 26,3 млрд руб. из краевого (80%) и федерального бюджетов.

«Из года в год идет серьезное увеличение по программам. В прошлом году мы участвовали в 13 программах, объем их финансирования вырос на 4,3 млн руб.»,— отметила начальник городского управления экономики Елена Васильченко.

Из общего числа направлений на социальную сферу пришлось восемь государственных программ. Средства направили на организацию питания детей из многодетных семей, ремонт школ, выплаты учителям и другие нужды.

Анастасия Донскова

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