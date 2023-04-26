Строительство детского реабилитационного центра в Перми оценили в 1 млрд рублей

Краевое минзакупок объявило конкурс на выполнение работ по строительству в Перми детского реабилитационного центра. Информация размещена на сайте госзакупок.

Объект будет расположен площадке, находящейся на ул. Маршала Жукова, 39, площадью 3380,2 кв. м. Общая площадь четырехэтажного здания составит 7678 кв. м. Центр рассчитан на 80 мест круглосуточного пребывания, 75 посещений дневного пребывания. На площадке расположены надземные сети ЛЭП, которые подлежат переносу, также требуется вырубка существующих деревьев. Как указано в техническом задании, подрядчик должен приступить к работам 6 июня 2023 года, сдать объект — 5 сентября 2025 года.

Максимальная цена контракта определена в 1,01 млрд руб. Итоги конкурса подведут 22 мая.