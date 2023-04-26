Зарубежные СМИ: Почему принц Гарри подал иск против газет Руперта Мёрдока?

Карл III отговорил королеву Елизавету II от суда с Рупертом Мёрдоком. По крайней мере, об этом заявляет принц Гарри. Он подал иск против нескольких газет медиамагната, и СМИ опубликовали его показания. Герцог Сассекский обвиняет таблоиды во вторжении в частную жизнь королевской семьи и даже в прослушке телефонов. Но в Букингемском дворце недовольны активностью принца. И британские издания полагают, что суд только усложнит конфликт Гарри с семьей. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

По словам принца Гарри, бульварная пресса преследует его со времен, когда он был еще подростком. Как пишет British Broadcasting Corporation, один из самых болезненных эпизодов произошел в 1993 году — газеты опубликовали интимный разговор Чарльза с Камиллой Паркер Боулз, когда сын королевы еще был женат на принцессе Диане. По словам Гарри, Букингемский дворец не судился с таблоидами из-за негласной договоренности с Рупертом Мёрдоком и намерения урегулировать дело в тишине.

Холдинг Мёрдока отрицает, что заключал какие-то соглашения с королевской семьей, замечает The Daily Telegraph. Но Гарри утверждает, что таких сделок было несколько. Огромную сумму якобы получил от медиамагната принц Уильям. Его телефон прослушивали, и таким образом News Corp урегулировала конфликт. Представители принца не стали комментировать эти утверждения. И The Daily Telegraph полагает, что иск Гарри не пойдет на пользу его отношениям с братом.

Как сообщает The Guardian, в сделках с Мёрдоком могла участвовать сама королева. Но позже она одобрила решение Гарри самостоятельно судиться со структурами медиамагната. Но в Букингемском дворце настойчиво попросили герцога Сассекского воздержаться от разбирательства. Гарри назвал это прямым требованием отца. В какой-то момент королева лично пригрозила компаниям Мёрдока судебными тяжбами, утверждает принц. Но и ее Чарльз якобы отговорил. Будущий король не хотел ссориться с прессой и рассчитывал, что таблоиды поддержат его, когда он займет престол.

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