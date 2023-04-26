Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о состоянии примы Мариинского тетра и о слухах вокруг нее, которые не утихают до сих пор.

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Санкт-Петербург сегодня снова, особняк Матильды Кшесинской на улице Куйбышева. Говорят, он обошелся ей в баснословную сумму. Дорого стоило все: земля под застройку, услуги архитектора Александра фон Гогена, само строительство, материалы, интерьеры. А что? Одна из богатейших женщин России, золотая балерина, любимица Романовых, особенно мужчин. Одних только драгоценностей ей надарили на 2 млн руб. — по тем временам серьезнейшее состояние. И, несмотря на то, что Кшесинская была одаренной балериной, уже слышу, как суровые судьи обсуждают происхождение ее богатств.

Но вот что интересно: до сих пор никто доподлинно не знает, была ли у них с Николаем II интимная связь. В ее дневниках напрямую ничего об этом нет, в его — тоже. Дружба, нежность, возможно, влюбленность. Дальше, извините, никто свечку не держал. А приписывают Матильде какие-то невероятные сексуальные похождения, да еще и в качестве переходящего между великими князьями знамени. Да, мужчин Романовых к ней тянуло, словно магнитом, один из них на ней потом женился. Но это совсем другая история.

Однако вернемся к дому балерины. Единственное, замечу, что и без всяких подарков она, как прима Мариинского театра, получала до тысячи рублей за спектакль. Сумасшедшие деньги, но и труд танцовщиц каторжный. Итак, 22 февраля 1917 года Матильда дала последний ужин в особняке, народ уже волновался, а 28-го бушующая толпа устроила внутри погром. В итоге пустое здание заняли солдаты броневого автомобильного дивизиона. Потом подтянулся Владимир Ильич, он выступал перед рабочими прямо с балкона дома. Кшесинская подала в суд, в том числе и на Ленина, в надежде, что дом все-таки вернут. Куда там…

Пришлось из страны бежать в Париж, где она умерла в 1971 году, не дожив до 100 лет всего год. Похоронена на знаменитом кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. А в Питере под домом остался клад, конечно. Только зарыт очень глубоко, потому и сохранился.