Продажа объектов ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже квартир, принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности, расположенных в 2х этажном доме по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, р-н Красносулинский,рп. Горный, ул. Спортивная, д. 7:квартира № 1 площадью 58 кв.м; квартира № 2 площадью 98,7кв.м; квартира № 3 площадью 98,7 кв.м; квартира № 4 площадью 58 кв.м.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: представлено пресс-службой РЖД Фото: представлено пресс-службой РЖД

Начальная цена продажи квартиры № 1на Аукционе составляет 395 000рублей (НДС не облагается). Величина повышения начальной цены продажи объекта на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 19 750 рублей.

Начальная цена продажи квартиры № 2на Аукционе составляет 606 000 рублей (НДС не облагается). Величина повышения начальной цены продажиобъекта на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 30 300 рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: представлено пресс-службой РЖД Фото: представлено пресс-службой РЖД

Начальная цена продажи квартиры № 3на Аукционе составляет 606 000 рублей (НДС не облагается). Величина повышения начальной цены продажи объекта на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 30 300 рублей.

Начальная цена продажи квартиры № 4на Аукционе составляет 395 000 рублей (НДС не облагается). Величина повышения начальной цены продажи объекта на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 19 750 рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: представлено пресс-службой РЖД Фото: представлено пресс-службой РЖД

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (далее - РТС-тендер), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте РТС-тендер (https://www.rts-tender.ru), на официальном сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru).

Дополнительную информацию о продаже квартир, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: 8(863) 259-00-10.

Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"