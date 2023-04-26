Продажа объектов ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже квартир, принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности, расположенных в 2х этажном доме по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, р-н Красносулинский,рп. Горный, ул. Спортивная, д. 7:квартира № 1 площадью 58 кв.м; квартира № 2 площадью 98,7кв.м; квартира № 3 площадью 98,7 кв.м; квартира № 4 площадью 58 кв.м.
Фото: представлено пресс-службой РЖД
Начальная цена продажи квартиры № 1на Аукционе составляет 395 000рублей (НДС не облагается). Величина повышения начальной цены продажи объекта на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 19 750 рублей.
Начальная цена продажи квартиры № 2на Аукционе составляет 606 000 рублей (НДС не облагается). Величина повышения начальной цены продажиобъекта на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 30 300 рублей.
Фото: представлено пресс-службой РЖД
Начальная цена продажи квартиры № 3на Аукционе составляет 606 000 рублей (НДС не облагается). Величина повышения начальной цены продажи объекта на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 30 300 рублей.
Начальная цена продажи квартиры № 4на Аукционе составляет 395 000 рублей (НДС не облагается). Величина повышения начальной цены продажи объекта на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 19 750 рублей.
Фото: представлено пресс-службой РЖД
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (далее - РТС-тендер), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте РТС-тендер (https://www.rts-tender.ru), на официальном сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru).
Дополнительную информацию о продаже квартир, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: 8(863) 259-00-10.
Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"
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