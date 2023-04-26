Правительство Пермского края и «Т Плюс» подвели предварительные итоги отопительного сезона 2022-2023 гг.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов провели рабочую встречу. Стороны обсудили предварительные итоги отопительного сезона 2022-2023 гг. и определили приоритеты совместной работы.

Повреждаемость тепловых сетей в регионе за минувший отопительный сезон снизилась на 25% в сравнении с предыдущим годом. Результат связан с увеличением перекладок в 2022 году, которое произошло благодаря переходу городов Прикамья, в первую очередь Перми и крупных городов, к ценовым зонам теплоснабжения.

«Сейчас главная задача у «Т Плюс» и региона – завершить отопительный сезон и начать ремонтную кампанию, чтобы надежно подготовить территории к следующей зиме. Действующие договоренности, в том числе достигнутые в рамках перехода к ценовым зонам, позволят выполнить все запланированные мероприятия в полном объеме», – отметил Александр Вилесов.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что для краевых властей важно, чтобы энергетики четко соблюдали все взятые на себя обязательства. Реализуемые планы по развитию систем теплоснабжения должны быть направлены как на эффективность энергокомпаний, так и экономию средств жителей. Таким образом, жители получают стабильные инвестиции в отрасль, а, значит, – повышение качества коммунальных услуг.

В 2023 году «Т Плюс» направит на обновление системы теплоснабжения в Пермском крае 5,2 млрд рублей. Компания планирует заменить свыше 22 км тепловых сетей, а также выполнить необходимые работы на станциях и других объектах.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»