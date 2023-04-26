Три новых станции метро могут открыться в 2024 году

Станции метро «Горный институт», «Путиловская» и «Юго-Западная» в Петербурге планируют открыть уже в 2024 году. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов во время ежегодного отчета.

«До конца года запустим горнопроходческие комплексы меньшего диаметра в обе стороны от станции «Путиловская»: к центру города до станции «Каретная», и на юго-запад к станции «Сосновая Поляна». Станции «Горный институт», «Юго-Западная» и «Путиловская» планируем открыть в 2024 году»,— заявил он.

Господин Беглов подчеркнул, что для строительства будет задействовано три дополнительных горнопроходческих щита. По его словам, почти вся используемая сейчас техника в ненадлежащем виде и требует обновления. При этом часть оборудования изъята банками, которые выдавали кредиты «Метрострою». В настоящий момент компания берет технику в аренду по коммерческим ценам.

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