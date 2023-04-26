Суточная заболеваемость коронавирусом на Кубани за сутки выросла почти в два раза

В Краснодарском крае за сутки коронавирусом заболели 122 человека. Днем ранее показатель составлял 67 человек.

В Краснодаре выявили 37 заболевших, в Сочи — 15, в Новороссийске — 13.

В Армавире выявили семь новых пациентов, в Геленджике и Павловском районах — по шесть. В Горячем Ключе, Ейском и Каневском муниципалитетах отметили по четыре заболевших. В Абинском, Северском, Староминском и Туапсинском районах зарегистрировали по три случая, по два — в Белоглинском и Лабинском районах. Еще по одному жителю заразились в Анапе, Апшеронском, Динском, Красноармейском, Крымском, Курганинском, Кущевском, Отрадненском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах.

За весь период на Кубани подтвердили 361 177 случаев. Из общего числа пациентов 349 159 человек выписали с выздоровлением. Скончались 11 190 жителей края.

Анастасия Донскова

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