Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» информирует о режиме работы офисов обслуживания клиентов в праздничные дни

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» поздравляет клиентов с наступающим Праздником весны и труда и информирует о режиме работы офисов продаж и обслуживания клиентов (ОПиОКов) в Перми, Березниках, Лысьве, Чайковском и Краснокамске в праздничный выходной день.

— 28 апреля – офисы обслуживания клиентов работают в обычном режиме;

— 29, 30 апреля, 1 мая – выходные дни.

Напоминаем клиентам энергокомпании о важности своевременной оплаты услуг теплоснабжения. Провести платежи без отсрочки необходимо сразу же после выставления квитанций. Для внесения оплаты, помимо расчетно-кассовых центров, активны онлайн-сервисы.

В выходные и праздничные дни клиенты — юридические лица могут воспользоваться личным кабинетом на сайте компании. Сервис предлагает широкий спектр возможностей по обслуживанию в режиме онлайн, включая проведение оплаты услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, контроль переданных показаний и выгрузку бухгалтерской документации.

Для регистрации можно просто перейти по ссылке и кликнуть по кнопке «Регистрация». Если у вас уже есть логин и пароль, то воспользуйтесь ими для входа в личный кабинет. Подробные видеоинструкции по использованию личного кабинета можно найти на официальном ютьюб-канале компании.

Если вы физическое лицо, у вас есть возможность зарегистрировать личный кабинет на сайте вашего расчетно-кассового центра, адрес сайта которого указан в вашей квитанции.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Клиентами компании являются более 7 млн физических лиц и более 180 тысяч юридических лиц. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территории Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики. Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к ней жителя или предприятия. Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники, Лысьва) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», АО ВЦ «Инкомус».

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»