Саратовский НИИ геологии и геофизики пополнил уставной капитал «Росэеологии»

Активы саратовского института геологии и геофизики пополнили уставной капитал АО «Росэкология». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Основанием для решения стал президентский указ, который разрешил включать в уставной капитал государственного холдинга ценные бумаги, эмитентами которых числятся акционерные общества в порядке размещения дополнительных акций «Росэкологии». Всего в правительственном перечне указаны 34 профильные организации из Московской области, Петербурга, Краснодара, Перми Новосибирска, Казани и других городов. Одним учреждением из перечня и стал Нижнее-Волжский НИИ, расположенный на территории правительственного квартала в Саратове.

Никита Маркелов