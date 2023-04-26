В Татарстане мужчину заподозрили в незаконном выводе из страны 44 млн рублей

В Татарстане 38-летнего мужчину подозревают в незаконном выводе из России свыше 44 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба таможни региона.

По данным ведомства, мужчина находил готовых за небольшое денежное вознаграждение передать ему свои документы для последующего образования от их имени юрлиц и открытия расчетных счетов в различных российских кредитных организациях. При этом он в то же самое время открыл фирму в Турции, заняв в ней пост директора. Позже он стал выводить деньги под несуществовавшие внешнеэкономические сделки. Следствие считает, что он подписывал фиктивные международные договоры на поставку товаров, чьим изготовителем выступала несуществующая компания, а делал он это через фирмы-однодневки с подставными директорами. Затем для совершения валютных операций в банки представляли подложные документы.

Против мужчины возбудили уголовное дело по п. «а, б, в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ. В данный момент по факту ЧП идут неотложные следственные действия.

"Ъ-Казань"