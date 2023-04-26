35 обращений о пропавших воинах-нижегородцах поступило омбудсмену

С начала проведения специальной военной операции на Украине аппарат уполномоченного по правам человека РФ помогает разыскивать пропавших без вести или попавших в плен российских военнослужащих. От жителей Нижегородской области за это время к омбудсмену поступило 35 обращений от родственников военнослужащих с просьбой помочь узнать их судьбу. Кто-то через интернет-сайты узнал о том, что их воин попал в плен, некоторым семьям звонили неизвестные из Украины и вымогали денежный выкуп якобы за освобождение их родственника.

По данным нижегородского уполномоченного, в результате из 35 разыскиваемых родными военнослужащих 11 человек вернулись домой: они были обменяны на украинских военнопленных. По состоянию на конец марта совместно с Министерством обороны правозащитникам удалось установить гибель еще нескольких нижегородцев, чьи родственники обращались за помощью к омбудсмену. Остальные воины пока числятся пропавшими без вести, либо находятся в плену, а их родственники надеются на обмен.

Аппарат уполномоченного также пытается в диалоге с украинской стороной вызволить нижегородского моряка с иностранного грузового судна, задержанного в порту Одессы. Нижегородца арестовали и осудили, якобы обнаружив пророссийские телеграм-каналы и сообщения в его мобильном телефоне.

Читайте «Ъ-Приволжье» «Вконтакте»

Иван Сергеев