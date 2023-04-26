Жителю Кубани, тайно продавшему семь автомобилей его знакомых, ужесточили наказание

Жителю Красноармейского района, тайно продавшему семь автомобилей его знакомых, продлили заключение в колонии общего режима с двух до трех лет. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Славянский городской суд установил, что в 2019 году под предлогом помощи другу в продаже машины злоумышленник получил машину и документы на нее. После продажи авто мужчина присвоил деньги себе. В суде также установили еще шесть подобных эпизодов. В этих случаях знакомые правонарушителя передали ему свои автомобили для прохождения ремонта. Имущество было продано, деньги потрачены. Владельцам мужчина говорил о задержках срока ремонта. В отношении жителя Красноармейского района возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Пять автомобилей удалось вернуть владельцам, остальной ущерб злоумышленник пообещал возместить.

Апелляционная инстанция не согласилась с назначенным наказанием в виде двух лет лишения свободы, вследствие чего судебная коллегия продлила срок заключения правонарушителя до трех лет. Приговор вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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