Глава Башкирии выделил участок без торгов для комплекса по производству СПГ

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о предоставлении ООО «ГСПГТ Уфа» в аренду без торгов земельного участка площадью 5,5 га в Стерлитамакском районе. Там компания планирует реализовать масштабный инвестиционный проект «Комплекс по производству и отгрузке сжиженного природного газа вблизи ГРС «Салават-4» (КСПГ «Салават»)». Министерству земельных и имущественных отношений Башкирии поручено заключить с компанией договор аренды.

Ранее сообщалось, что инвестиции в комплекс по производству и отгрузке сжиженного газа составят 1,4 млрд руб.

ООО «ГСПГТ Уфа» зарегистрировано в 2021 году Уфе с уставным капиталом 100 тыс. руб. Управляющей компанией является подмосковное АО «Газхолодтехнология», которое является совладельцем, в частности, ООО «Газпром СПГ технологии».

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте