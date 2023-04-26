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Глава Башкирии выделил участок без торгов для комплекса по производству СПГ

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о предоставлении ООО «ГСПГТ Уфа» в аренду без торгов земельного участка площадью 5,5 га в Стерлитамакском районе. Там компания планирует реализовать масштабный инвестиционный проект «Комплекс по производству и отгрузке сжиженного природного газа вблизи ГРС «Салават-4» (КСПГ «Салават»)». Министерству земельных и имущественных отношений Башкирии поручено заключить с компанией договор аренды.

Ранее сообщалось, что инвестиции в комплекс по производству и отгрузке сжиженного газа составят 1,4 млрд руб.

ООО «ГСПГТ Уфа» зарегистрировано в 2021 году Уфе с уставным капиталом 100 тыс. руб. Управляющей компанией является подмосковное АО «Газхолодтехнология», которое является совладельцем, в частности, ООО «Газпром СПГ технологии».

Влада Шипилова

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