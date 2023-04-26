Пять сотрудников руководящего состава Татарстана привлечены к ответственности

За первый квартал этого года в руководящем составе Татарстана за коррупционные нарушения были привлечены к дисциплинарной ответственности пять сотрудников. Об этом на пресс-конференции сказал главный советник управления главы региона по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

В отношении трех были применены замечания (это руководители органов госвласти) , в отношении еще двух — предупреждения (главы поселений в муниципалитетах).

Всего в данный момент осуществляется 19 проверок в отношении сотрудников руководящего состава региона.

«Вы можете спросить, а почему 19 проверок и только пять привлеченных к ответственности. Я сразу хочу сказать, что это связано с различными процедурными моментами, вопросами, связанными с тем, что просто в некоторых случаях у нас представительный орган не завершил рассмотрение всей предоставленной информации», — сказал господин Рахимов, добавив, что по остальным сотрудникам пока решения не приняты, но все 19 человек будут привлечены к ответственности.

"Ъ-Казань"