Глава ГУ МВД Челябинской области предложил разделить четырехполосные дороги отбойниками

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков предложил оснастить дороги с четырьмя и более полосами бетонными отбойниками и тросовыми ограждениями с целью предотвращения ДТП. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам повышения безопасности дорожного движения, сообщают в полиции региона.

Михаил Скоков отметил, что установка ограждений на дорогах позволит предотвратить выезд автомобилей на встречную полосу. Также он потребовал от подчиненных принять исчерпывающие меры по снижению числа ДТП на автотрассах и созданию благоприятных условий для движения.

«Работа по обеспечению безопасного дорожного движения должна вестись ежедневно. Привлекайте к мероприятиям субъекты профилактики дорожно-транспортных происшествий, владельцев дорог. Наша задача — спасти жизни людей, не дать свершиться трагедии», — подчеркнул Михаил Скоков.