В Татарстане 19 чиновников были уволены в связи с утратой доверия

С 2018 года в Татарстане среди госслужащих в связи с утратой доверия были уволены 19 человек, включая четыре человека в прошлом году. Об этом на пресс-конференции заявил главный советник управления главы региона по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

По его словам, все они находятся в так называемом «черном списке». Это реестр, который ведется на федеральном уровне.

Трое человек, которые были уволены в прошлом году, — это представители органов местного самоуправления, еще один — начальник Юго-Восточного территориального управления Минэкологии Татарстана.

Всего в реестре на федеральном уровне состоит 3,7 тыс. человек. Все они были уволены в связи с утратой доверия.

"Ъ-Казань"