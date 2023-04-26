В Краснодаре задержали двух иностранцев за пропаганду ЛГБТ

Полицейские Краснодара пресекли попытку пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений двумя гражданами иностранного государства. Об этом сообщила пресс-служба УМВД города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

По данным ведомства, сведения о предоставлении нетрадиционных сексуальных услуг сотрудники отдела уголовного розыска обнаружили в интернете. Установив личности и местонахождение правонарушителей, полицейские задержали двух иностранцев в возрасте 30 лет и двух местных жителей в возрасте 26 и 27 лет. Доставив нарушителей в отделение, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что злоумышленники предоставляли услуги мужчинам по изменению внешности, после которых клиенты задержанных были похожи на женщин.

«Выяснилось, что задержанные оказывали сексуальные услуги за денежное вознаграждение»,— говорится в сообщении.

В отношении правонарушителей составили административные протоколы по ч. 8 ст. 6.21 и ст. 6.11 КоАП РФ (пропаганда ЛГБТ и проституция). Суд отправил приезжих под административный арест на сутки и назначил им штрафы в размере 1,5 и 2 тыс. руб. Одного из них выдворили за пределы РФ. Материалы, собранные в отношении остальных задержанных, находятся в суде на рассмотрении.

Анастасия Донскова

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