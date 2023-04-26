Экс-директор «Службы заказчика и технадзора» Уфы обвиняется в превышении полномочий

Бывший директор уфимского МУП «Служба заказчика и технического надзора» Алексей Данилов (занимал должность в 2021 году) обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службах республиканских прокуратуры и СКР, в 2021 году обвиняемый требовал от руководства ООО «СЗ «Гарантстройинвест» продать ему 90% доли в уставном капитале компании по номинальной цене 10 тыс. руб., угрожая распространить сведения, порочащие деловую репутацию организации. При этом, согласно оценке, рыночная стоимость доли составляла 115 млн руб. Получив отказ, Алексей Данилов не принимал выполненные застройщиком строительно-монтажные работы на объекте — литер №7 в квартале, ограниченном улицами Менделеева, Кувыкина, Бакалинская, — по формальным основаниям, говорится в сообщении. 31 декабря 2021 года Алексей Данилов уволился по собственному желанию. Вину он не признал. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы.

ООО «СЗ «Гарантстройинвест» зарегистрировано в 2017 году в Уфе. В равных долях принадлежит Борису Борисову, Константину Сердюку и на 10% — МУП «Служба заказчика и технического надзора» Уфы. С сентября 2021 года компанию возглавляет Андрей Костин. В 2022 году выручка составила 371,8 млн руб., чистая прибыль — 3,6 млн руб.

Майя Иванова

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