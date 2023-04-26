Начальника отделения почтовой связи в Тамбове будут судить за присвоение 1,1 млн рублей

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о присвоении и растрате начальником отделения почтовой связи в Тамбове более 1,1 млн руб. Об этом сообщили в ведомстве. Предполагаемое преступление было выявлено сотрудниками регионального УФСБ.

Имя обвиняемой не раскрывается. 27-летней тамбовчанке вменяют присвоение и растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, присвоением денег из кассы она занималась с декабря 2020 года по август 2021-го. Уголовное дело будет направлено в Советский райсуд Тамбова.

Владимир Зоркий

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