Лефортовский суд Москвы арестовал двух россиян по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО гражданина по фамилии Довгань А. С. по статье о госизмене. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. По данным «Интерфакса», по статье о госизмене также был арестован мужчина по фамилии Плыске Ю. В.

Вчера, 25 апреля, стало известно о задержании Довганя сотрудниками ФСБ, после чего в суд поступило ходатайство о его аресте.

По данным «Интерфакса», Плыске арестовали 20 апреля, Довганя — 25 апреля. Другие подробности об арестованных, как и детали уголовных дел, не раскрываются. По статье о госизмене им грозит до 20 лет лишения свободы.

Анастасия Ларина